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Halaçoğlu görevinden alındı

TTK Başkanı Prof. Dr. Halaçoğlu, görevinden alındı. "Şu anda tatildeyim" diyen Halaçoğlu, kararı normal karşıladığını söyledi.

23 Temmuz 2008 03:00


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Gazi Üniversitesi’ndeki asli görevine iade edilmek üzere bu görevinden alındı.

Prof. Dr. Halaçoğlu görevden alınmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Şeyhülislamlardan biri; ’Biz elimize ayakkabımızı almış insanlarız, her zaman için bulunduğumuz yerden başka yere gidebiliriz’ diyor. Biz aynı düşüncedeyiz. Bugün devletin şu görevini yaparsınız, yarın bilim adamı olarak görevinize devam edersiniz, normaldir bunlar, normal karşılıyorum."  

Şu anda tatilde olduğunu belirten Halaçoğlu, konunun bilgisi dahilinde gelişmediğini sözlerine ekledi.

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