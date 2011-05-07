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Dünya

'Hala sosyalistim' dedi Porsche'a bindi

2012’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan IMF’nin Fransız Başkanı Dominique Strauss-Kahn'den skandal

07 Mayıs 2011 03:00

T24- ‘Hala sosyalistim’ diyerek 2012’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan IMF’nin Fransız Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Porsche marka otomobile binerken yakalanınca skandala neden oldu.




Fransız medyası, IMF Başkanı olmasına rağmen solcu kalmaya devam ettiği konusunda kamuoyunu ikna etmeye çalışan Strauss-Kahn’ı, Paris’te bir arkadaşının Porsche marka otomobili ile evine giderken fotoğrafladı.

Solcular, Cumhurbaşkanı Sarkozy’yi arkadaşlarının yatlarında çıktığı tatiller nedeniyle, ‘kasa ve para sesi’ anlamına gelen ‘Bling Bling cumhurbaşkanı’ diye eleştiriyordu. Porsche skandalında fırsatı kaçırmayan iktidar partisi UMP, “İşte solun evrimi” yorumunu yaptı. 

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