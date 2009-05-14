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Dünya

Hâlâ bakireyim

İtalya’da, Başbakan Silvio Berlusconi’nin boşanma sürecine girmesine neden olan 18 yaşındaki Noemi Letizia, bakire olduğunu söyledi.

14 Mayıs 2009 03:00

İtalya’da, Başbakan Silvio Berlusconi’nin boşanma sürecine girmesine neden olan 18 yaşındaki Noemi Letizia, 10 günde dünya çapında şöhrete ulaşarak kapak yıldızı oldu.

Noemi Letizia fotoğrafları - FOTOGALERİ

Veronica Lario’nun eşi Berlusconi’den ayrılma kararında büyük rol oynayan Letizia, "Babişko" diye çağırdığı Berlusconi sayesinde İtalya’da ve yurt dışında geçtiğimiz haftanın en çok işlenen konusu haline geldi. Letizia, nişanlısı ile birlikte dizi çevirmek istediğini ayrıca hâlâ bakire olduğunu da sözlerine ekledi.

Berlusconi, Letizia’nın doğum günü partisine katılmış, bu yüzden eşi Lario ile arası açılmıştı.

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