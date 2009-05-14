Hâlâ bakireyim

Veronica Lario’nun eşi Berlusconi’den ayrılma kararında büyük rol oynayan Letizia, "Babişko" diye çağırdığı Berlusconi sayesinde İtalya’da ve yurt dışında geçtiğimiz haftanın en çok işlenen konusu haline geldi. Letizia, nişanlısı ile birlikte dizi çevirmek istediğini ayrıca hâlâ bakire olduğunu da sözlerine ekledi.Berlusconi, Letizia’nın doğum günü partisine katılmış, bu yüzden eşi Lario ile arası açılmıştı.