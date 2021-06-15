Halâ Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmeyen Ankapark'ın önündeki billboard'lara ilân asıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 750 milyon dolara mâl olan Ankapark'ın halen ABB’ye devredilmediğini, Ankapark’ın önündeki billboardlara astıkları ilanlarla duyurduklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 750 milyon dolara mal olan ve içindeki eşyaların çürümeye terkedilmesiyle gündeme gelen Ankapark'ın ABB’ye devri için hukuki işlemlerin halen devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, Ankapark önündeki reklam panolarının görüntülerini paylaştı.

Gültekin, “750 milyon dolara mal olan Ankapark işletmesinin hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmediğini, çürütülen parkı geri almak için hukuk mücadelemizin devam ettiğini bir de böyle anlatalım istedik" dedi.