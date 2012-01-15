Hâlâ 6 sıfırlı para kullanan var

T24- Türkiye'nin 6 sıfırlı paralara veda etmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen piyasada hâlâ eski liraların bulunduğu belirlendi.





Zaman'ın konuya ilişkin haberi şöyle; Merkez Bankası'nın verilerine göre dolaşımdaki banknotların yüzde 98,95'ini sıfırları silinmiş TL'ler, geriye kalan yüzde 1,05'lik kısmı da 2005'ten öncesinde kullanılan altı sıfırlı paralar ile sonrasında onun yerine ikame edilen YTL'ler oluşturuyor.





Altı sıfırlı paraları 2015'in sonu, YTL'leri de 2019'un sonuna kadar Merkez Bankası veya Ziraat Bankası'nın şubelerinden değiştirmek mümkün.



Merkez Bankası, tedavüldeki para durumu ile ilgili bilgileri Yıllık Raporu'nda ayrıntılı olarak veriyor. Para otoritesi henüz 2011 yılına ait raporu yayınlamadı.





Yetkililer, raporun yakın bir zamanda yayınlanacağını, banknotların dönüşümüne ilişkin bilgi ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla tedavülde bulunan banknotlara ilişkin kesin rakamların bu raporda yer alacağını kaydetti.





Halen ellerinde 6 sıfırlı ve 6 sıfırdan arındırılmış YTL'ler bulunanların olduğuna işaret eden yetkililer, özellikle para biriktiren yaşlılar ve dağ köylerinde yaşayanların halen eski paralara sahip olduğunu ifade etti.