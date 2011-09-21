-Hal yasası yılbaşında yürürlüğe girecek ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen kanunun önümüzdeki yıl başında yürürlüğe girmesinin, sebze-meyve ticaretindeki kayıt dışılığı azaltacağı, ancak tüketim fiyatlarında kayda değer indirimler getirmeyebileceği bildirildi. AA muhabirine bilgi veren Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, yeni Hal Yasası'nın 1 Ocak 2012'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Yeni yasanın bildirim esasına dayalı olduğunu ve kayıt altına alınma nedeniyle son derece önemli olduğunu dile getiren Yetkin, ''Meyve ve sebzede ciddi kayıt dışılık vardı. Bir takım ürünler, hale girmeden başka yerlere, başka biçimde dağıtılarak satılıyordu'' dedi. Yeni yasanın, halden doğan masrafların azaltılması anlamında da belli bir kolaylık getirdiğini ifade eden Yetkin, ''Bu da olumlu bir şey. Ama tüm bunların istenilen düzeye getirilmesi için, Türkiye'de altyapının çok iyi kurulduktan sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor kanunun. Sistemin tamamen bilgisayar ağıyla örülmesi gerekiyor. Merkezin tüm Türkiye çapında ağlarla örülmesi gerekiyor. Altyapı sistemine ciddi ihtiyaç var. Eğer altyapı istenilen düzeyde kurulamazsa yasanın faydasından çok zararıyla da karşılaşabiliriz. Ürünü alan kişi bildirimde bulunduğunda sistem işlemez durumdaysa kaçaklar da olabilir. İyi kötü işleyen bir hal sistemi var. Sistem işlemezse, bu hal sistemi de çalışmamış olur'' şeklinde konuştu. Kanunun, farklı aracılardan kaynaklanan süreci kısaltacağını anlatan Yetkin, ''Sistem uygulandığında, üreticiden çıkan ürünü tüccar veya perakendeci alacak ve doğrudan satış noktasına getirecek'' değerlendirmesini yaptı. Bugünkü hallerin daha modernize edilerek, alt yapısı kurularak, kontrol sistemleriyle yenilenmesini isteyen Yetkin, hal sisteminin ruhuna dokunulmaması gerektiğini, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile hal sistemi bulunduğunu kaydetti.