-''Hal Kayıt Sistemi'' genelgesi ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı, yayımladığı genelgeyle, hal ile semt ve üretici pazarlarının sıkı takibe alınacağı Hal Kayıt Sistemi'nin önümüzdeki yılın başında faaliyete geçeceğini belirterek, konuya ilişkin ilgili belediyelerin ve özel toptancı hallerinin yapması gerekenleri bildirdi. Bakan Yazıcı'nın genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelgede, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un, Bakanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen 15. maddesinin yürürlüğe girdiği, standartlara ilişkin 6. maddesinin beşinci fıkrasının 26 Mart 2013 tarihinde, diğer maddelerinin ise 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği hatırlatıldı. Genelgede, söz konusu kanunla toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi, duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde Hal Kayıt Sistemi'nin kurulmasının öngörüldüğünün anımsatıldı. Toptancı hallerinin, halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ile Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususları elektronik ortamda tutmak, Hal Kayıt Sistemi için gerekli olan verileri sağlamak ve bunları sisteme aktarmak, hale gelen ve çıkan malları kontrol altına almak ve denetlemekle görevli ve yükümlü oldukları kaydedilen genelgede, bu görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulmasından ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanmasından özel toptancı hali işletmecileri ile belediyelerin sorumlu olduğu kaydedildi. Kanunla ayrıca, belediyeler ile gerçek veya tüzel kişilerin Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymak zorunda olduklarının hükme bağlandığı belirtilen genelgede, web tabanlı çalışacak Hal Kayıt Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiği ve sistemin 1 Ocak 2012 tarihinde faaliyete geçmesinin beklendiği ifade edildi. -Belediyelerin yükümlülükleri- Genelgede, Hal Kayıt Sistemi üzerinden, tüm belediyelerin; semt ve üretici pazarlarının adını, kuruluş yerleri ve günlerini, satış yeri sayısı ile buralarda faaliyet gösterenlere ilişkin bilgileri sisteme kayıt etmeleri, kanuna istinaden belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılacak denetimler neticesinde kanuna aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulanması ya da uygulanan bu cezaları sisteme aktarmaları ile mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevlere ilişkin iş ve işlemleri yapmaları gerektiği bildirildi. Toptancı hali bulunan belediyelerce yapılacak iş ve işlemler ise şöyle sıralandı: ''Toptancı haline ilişkin bilgiler ile halde faaliyet gösterenlerce verilen teminatlara ilişkin bilgilerin sisteme kaydedilmesi, toptancı hali içinde yapılacak denetimler neticesinde kanuna aykırı eylemleri tespit edilenlere ceza uygulanması ya da uygulanan bu cezaların sisteme aktarılması, toptancı haline gelen araçlarda bulunan malların künyesinin sorgulanması, künyesi olmayan malların gerekli cezai işlemler uygulandıktan sonra kayıt altına alınması, toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünün yapılması, sistem üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda sebze ve meyve fiyatlarının uygun vasıtalarla yayımlanması, toptancı hali üzerinden bildirim yapmak isteyenlerin taleplerinin karşılanarak, bildirim sonucunda oluşan künyenin kendilerine verilmesi, mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.'' -''Gerekli donanımlar temin edilecek''- Genelgede ayrıca, toptancı hali bulunan ve bulunmayan belediyelerin, yapması gereken iş ve işlemleri yerine getirmek üzere 15 Aralık 2011 tarihine kadar, hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayacak en az 2 megabit hızında internet bağlantısı, internet erişimine imkan sağlayacak en az 2.8 Ghz işlemcili en az 2 GB DDR3 RAM güncel web tarayıcılarında çalışabilecek işletim sistemli bilgisayarlar, denetim ve cezai işlemlerde kullanılmak üzere mobil bilgisayarlar (dizüstü bilgisayar, netbook, tablet bilgisayar vb.) ve internet erişimi olmayan noktalar için USB bağlantılı EDGE/3G Modemler, toptancı hal giriş ve çıkış kapılarında kullanılmak üzere belirtilen özelliklerde bilgisayar ve internet bağlantısı, bariyer ve elektronik ağırlık kontrol ünitesi donanımlarını temin etmeleri gerektiği bildirildi.