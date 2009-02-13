Hakurk'a hava saldırısı: 13 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatında, terör örgütü PKK'nın büyük kayıplar verdiği belirlendi.



Hava harekatında 13 terör örgütü mensubunun öldüğü tespit edildi.



Terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgelerde çeşitli hareketlenmeler belirlenmesi üzerine geçen hafta Hakurk kampına yönelik hava harekatı düzenlendi.



PKK kamplarına düzenlenen saldırılarda, örgütün barınma ve lojistik birimleri ağır hasar görürken, harekat sırasında 13 örgüt mensubunun öldüğü kaydedildi.



Harekat sırasında ölen terör örgütü mensupları arasında "Hidar Ferat" kod adlı Muhammed Bahçeci (26), "Akif Kobani" kod adlı Kawa Salih Hamo (27), "Mahir Leheng" kod adlı Azad Ünal (28), "Nurhak" kod adlı Reşat Baran (22) ve "Varto" kod adlı Kadir Mahmud (34) da bulunuyor.

