Hakurk'a hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak\'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.



