Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2018 15:16
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak\'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (DHA)
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