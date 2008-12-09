'Haksızlık yapılıyor'





Üst üste aldığı yenilgilerle eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş'ta teknik direktör Mustafa Denizli, haksız yere camianın ve takımın üzerine gelindiğini savundu.



Ligdeki durumun 26. haftadan önce netleşmeyeceğini ifade eden Denizli, ''Yaşadığımız kayıplara rağmen sezon sonunda hedefimize ulaşacağız'' diye konuştu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarıyla bayramlaştı ve soruları yanıtladı.



Daha önceki basın toplantılarında da değindiği gibi, ligdeki durumun 26. haftadan önce netleşmeyeceğini vurgulayan Denizli, ''Özellikle kamuoyu ve medyanın bir bölümü haksız yere camianın ve takımın üzerine geliyor. Herkes şunu bilmeli ki, Beşiktaş takımında ne idari, ne de teknik herhangi bir boşluk yoktur. Sezon içerisinde her takımın yaşayabileceği gibi bazı puan kayıplarını biz de yaşadık. Ancak bundan sonraki karşılaşmalarda gerekli puanları kazanarak sezon sonu nihai hedefimize ulaşacağız. Bu kayıplar bu yoldaki hedefimizde bize engel olamayacaktır'' dedi.



Takım kaptanı Matias Delgado'nun son haftalarda bir form düşüklüğü yaşadığı şeklindeki soruyu da yanıtlayan Denizli, ''Delgado hem taraftarlar, hem de sporcularımız tarafından çok sevilen bir oyuncu. Aynı zamanda takımımızın da hem oyun içindeki hem de pazubandı olarak kaptanı. Ben şunu açık olarak söyleyebilirim ki, kendisine olan güvenimizde en ufak bir sarsılma yok" diye konuştu.



Delgado'nun neler yapabileceğinin farkında olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Şunu da unutmadan eklemek isterim ki, uzun bir süredir bazı kişisel problemler olmasına rağmen büyük bir özveri göstererek ağrılarına karşın takımını yalnız bırakmıyor. Kalan son iki maçımızın ardından büyük bir ihtimalle tedavi için yurt dışına gönderebiliriz'' şeklinde konuştu.

