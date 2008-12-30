'Haksızlık yapıldı'



Teknik direktör Mustafa Denizli ile yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Ali Tandoğan, takımdaki kötü gidişin faturasının kendisine kesilmesinin yanlış olduğunu savundu. Mustafa Denizli'yi başarılı bulmadığını belirten tecrübeli futbolcu, 'kendisine yeterince destek olmadıkları' gerekçesiyle siyah-beyazlı taraftarlara da sitem etti.



Beşiktaş'a 2006 yılının Haziran ayında Gençlerbirliği'nden transfer olan Ali Tandoğan, sezon sonunda dolacak sözleşmesini tamamlayamadan siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.



Yaptıkları görüşmede teknik direktör Mustafa Denizli'nin kendisini takımda düşünmediğini öğrendiğini belirten Ali Tandoğan, gönderilmesini haksızlık olarak belirtirken, "Hocamızın geçmişine ve yaşına duyduğum saygıdan dolayı tartışmak istemedim ve konuyu kapattım. Ama ihaleyi bize bıraktılar. Umarım bu takım sezon sonu şampiyon olur" dedi.



Ali Tandoğan sadece durumunu netleştirmek için menajerinin kulübü aradığını, Mustafa Denizli'nin ise bu durumu kendisini göndermek için kullandığını söyledi.



Ali Tandoğan, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda herkesin hatayı başkasında bulduğunu belirtirken, "Kimse kendine bakmadı. Hatalılar Seriç ve Ali Tandoğan dendi. İhaleyi bize bıraktılar" dedi.



"MUSTAFA DENİZLİ'Yİ BAŞARILI BULMADIM"



Mustafa Denizli ile sorun yaşadığı için arkasından konuşacak biri olmadığını ifade eden Ali Tandoğan, "Ancak herşey ortada. Ben her zaman futbolcunun yanındayım ve onların mağdur duruma düşürülmesini istemem. Kaybettiğimiz maçlardan sonra da futbolcuların hatalı olduğu ifade edildi. Keşke bizim bir aile olduğumuz ve hataların herkes tarafından yapıldığı söylenseydi. Öyle olmadı ve bireysel olarak futbolculara yüklenildi. Futbolcular hedef gösterildi. Tekrar söylüyorum. Ben ayrıldığım için bu açıklamayı yapmıyorum. Dışarıdan biri olarak baksam da Mustafa Hoca'yı başarılı bulmadım. Bundan sonra başarısız olsun demiyorum ama herşey ortada. Ben arkadaşlarımın başarılı olmasını ve şampiyonluk yaşamasını çok isterim" diye konuştu.



TARAFTARA SİTEM



Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş forması giydiği 2.5 yıllık süre içinde taraftarın kendisine üvey evlat muamelesi yaptığını savundu. Ali Tandoğan, “Oynadığım dönemde de, oynamadığım dönemde bana hiç destek olmadılar. Taraftar beni bir kere bile yanına çağırmadı. Tek üzüntüm bu oldu. Keşke beni daha çok içlerine sindirebilselerdi. Arkadaşlarım çağrılırken hep arkalarından baktım” diye konuştu.



Beşiktaş'ta Türk futbolcu olmanın zorluğunu dile getiren Ali Tandoğan, siyah-beyazlı takımda yabancı futbolcuları önceliğinin olduğu iileri sürdü.



Ali Tandoğan ayrıca, İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez'in yaşadığı kavga sonrası kaptanlığa getirilen Delgado ile Türk oyuncuların iletişim kurmakta zorluk çektiğini de kaydetti.

