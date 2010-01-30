Haksızlık olursa süreç yürümez

T24 - Dışişleri Bakanı Davutoğlu, protokollere sadık kalacağı teminatı vermeyen Erivan’a sert çıkarak, “Sürecin doğru işlediği kanaati bizde hasıl olmazsa, yürütmek imkânı kalmaz” dedi. Davutoğlu, ekonomik kriz ve her alanda Yunanistan’a yardıma hazır olduğumuzu, Başbakan Erdoğan’ın Atina’ya resmi ziyarette bulunacağını da söyledi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararına rağmen protokollere sadık kalacağına dair teminat vermeyen Erivan yönetimine rest çekti. Davutoğlu, “Biz tutumumuzu değiştirmeyiz. Eğer bu sürecin doğru işlediği kanaati bizde hasıl olmazsa, bu süreci yürütmek imkanı kalmaz” dedi. Afganistan için yapılan Londra Konferansı’na katılan Davutoğlu, dün kaldığı Dorchester Oteli’nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğlu, “Eğer Ermenistan’la yaşanan son krizde Türkiye uluslararası toplum tarafından haksız bulunursa tepkiniz ne olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:



Cesur kararlar



“Şayet ve eğerle başlayan cümlelerden pek hoşlanmam. Bizim için önemli olan, vizyonumuza uygun bu sürecin devamıdır. Doğru yaptığımıza inandığımız zaman kimseden gelecek tenkitleri esas almayız. Doğru yaptığımıza inandığımızda ne kadar cesur kararlar alabildiğimizi, hükümetimizin ne kadar zorlu şartlar altında doğru kararlar aldığını herkes bilir. Bu sürecin doğru işleyeceğine dair inancımızı muhafaza etmemiz lazım. Eğer bu sürecin doğru işlediği kanaati bizde hasıl olmazsa bu süreci yürütmek imkanı kalmaz. Tabii ki tenkitleri önemseriz. Cevap veririz, konuşuruz anlatırız ki, anlatıyoruz da. İstenirse Kafkaslarda barışa yakınız. Ama iç politik kaygılar devreye girerse barış vizyonundan uzaklaşırız.”



Atina’ya kriz için yardım teklifi



Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Droutsas’la 3 saate yakın görüştüğünü belirten Davutoğlu, ekonomik kriz ve diğer her alanda Türkiye’nin yapabileceği her türlü katkıyı Yunanistan’la paylaşmaya hazır olduğunu aktardığını söyledi.



Erdoğan gidiyor



Önce Droutsas’ın Türkiye’ye geleceğini, ardından yaza doğru Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Atina’ya resmi ziyarette bulunacağını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: “Tek tek bütün konuları ele aldık. Papandreu’nun gönderdiği mektubun detaylarını görüştük. İkili, bölgesel ve küresel ilişkiler alanında Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir döneme girmesi gerektiğini, birçok alanda ortak inisiyatifler geliştireceğimizi düşünüyoruz. Her şeyden önce ilişkilerimizin akış yolunun olumlu değişmesi konusunda mutabık kaldık. Onun için üst düzey ziyaretler çok artacak.



Suriye örneği



Irak ve Suriye ile başlattığımız süreçlere ilişkin örnekler vererek tecrübelerimizi paylaştık. Türk-Yunan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkması gerektiğini söyledim. Çünkü Yunanistan’la hem kara, hem deniz sınırı paylaşıyoruz. Paylaştığımız çok ortak alanlar var. Kendisinin ve Papandreu’nun da aynı kanaati paylaştığını ifade etti. Bundan sonra daha sık ortak olumlu gündem üzerine görüşeceğiz. Görüş ayrılıkları var ama görüş birliğimiz çok daha fazla. Bu ortak görüşe sahip olduğumuz konulardan hareketle Türk-Yunan ilişkilerini yapıcı bir eksene oturtmaya kararlıyız.

Ben o kararlılığı muhatabımda görmekten de mutluluk duydum.”



3 saat çalışma yemeği





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Londra’da önceki akşam Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Droutsas ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Üç saatten fazla süren görüşmede, Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasındaki mektupların detayları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki bütün konular tek tek ele alındı.



Münih’te görüşmeyecekler



Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan’ın, Münih güvenlik konferansında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile protokolleri görüşmesinin söz konusu olmadığı bildirildi. PanArmenian’a konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bakan Nalbandyan’ın konferansa katılması öngörülmüyor” dedi.