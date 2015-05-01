'Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz'

Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları, Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hukukta Sol Tavır Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Katılımcı Avukatlar (KAV), Kartal Hukukçular Derneği (KHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı'nın (TOHAV) bir araya gelerek oluşturduğu 1 Mayıs Kriz Masası, gün boyunca yaşanan polis şiddeti ve uygulanan yasaklarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul genelinde 365 kişinin yakalama, gözaltı, polis araçlarında ve gayri resmi mekânlarda tutulma ve kayıtsız bir şekilde bırakılma gibi yollarla özgürlüklerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Basına ve Kamuoyuna

"Geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi 1 Mayıs 2015 günü, Emek ve Dayanışma Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanması; 1977’de bu meydanda şehit düşen işçi ve devrimcilerin anılması Devlet tarafından yasaklanmıştır.

'Yasak gayrimeşrudur'

"Emekçilerin bayramlarını emekleri ile inşa ettikleri kentin merkezinde kutlamak; kayıplarını kaybettikleri yerde anmak haklarıdır. Yasak gayrimeşrudur.

"Yasağın hukuka aykırılığı gerek İstanbul Ceza Mahkemelerinin, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ortaya konmuştur. Bu kararlarda, kutlama, anma ve protesto yapılacak yerlerin peşinen devlet tarafından belirlenmesi ve yasaklanması; kişilerin eylemlere katılmasını engellemek için alıkonması hukuka aykırı bulunmuştur.

'Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler ters kelepçe ile saatlerce tutulmuştur'

"Bu gayrimeşru ve hukuksuz yasaklamalar neticesinde, bu gün tespit edebildiğimiz kadarı ile İstanbul’da 356 kişi, yakalama, gözaltı, polis araçlarında ve gayri resmi mekânlarda tutulma ve kayıtsız bir şekilde bırakılma gibi yollarla özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır.

"Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler, uzun süre darp edilmiş, sıkıştırıldıkları binalarda yoğun kimyasal gaza maruz bırakılmış, ters kelepçe ile saatlerce tutulmuşlardır.

"Taksim Meydanı’na yürüyen kitlelere polis ve faşistlerin saldırısı sonucu sayısı henüz netleşmemiş kişiler, bıçak ve gaz kapsülü gibi silahlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

"Polis müdahalesi devam etmektedir.

Avukatların emniyete girişi engellendi

"Tüm bu hukuksuzluklara müdahale eden Kriz Masası’nda görev alan avukatların polis merkezlerine gidişleri polis barikatları vasıtası ile engellenmeye çalışılmış; İstanbul Barosu’nun bulunduğu sokaktan avukatların çıkışları zorlaştırılmak istenmiştir. Avukatlar görev yerlerinde polis darbına maruz kalmıştır. Gözaltına alınan kişilerin çoğunun toplandığı Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polis saldırısı ve engellemeleri bu saat itibari ile devam etmektedir. Bu saat itibari ile avukatların Emniyet Müdürlüğü’ne girişleri engellenmektedir.

"Meslektaşlarımız görevlerinin başındadır.

"Tüm bu hukuka aykırılıkların ortadan kaldırılması için verdiğimiz dilekçeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teslim alınmamış ve işleme konulmamıştır. Bu konu ile ilgili suç duyurusu işlemleri yapılmaktadır. Sulh Ceza Hâkimliği teslim aldığı dilekçelerle ilgili henüz etkili bir girişimde bulunmamıştır. İstanbul Adliyesi’ndeki hukuki girişimlerimiz de kesintisiz bir biçimde devam etmektedir.

Tüm kamuoyuna duyuruyoruz: Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Taksim 1 Mayıs alanıdır, 1 Mayıs er ya da geç yeniden Taksim Meydanı’nda kutlanacaktır. Bugün Hakkari’den Edirne’ye her yer Taksim her yer 1 Mayıs olmuştur. İşçi sınıfının faşizmin barikatlarındaki hak arama hakkını ,meşru direnme hakkını selamlıyoruz. Tüm bu baskıları dayanışma ile aşacağız.

Kahrolsun Faşizm!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî yek Gulan!