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Ekonomi

Devlet haksız vergi tahsilatına faiz ödeyecek

Maliye Bakanlığı, mükelleften haksız olarak yaptığı tahsilatı faizi ile ödeyecek

29 Ağustos 2012 13:12

Maliye Bakanlığı, yersiz tahsil edilen verginin iadesi sırasında mükelleflere faiz ödeyecek.

Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirilen uygulamaya göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığının vatandaştan haksız bir şekilde tahsil ettiği ödemeleri iade ettiren tebliği imzaladı. Şimşek'in talimatı üzerine hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

Tebliğe göre, Maliye Bakanlığı ilk kez mükelleften haksız olarak yaptığı tahsilatı faizi ile ödeyecek. Bu çerçevede 418 sıra numaralı Vergi Usul Tebliği ile yersiz tahsil edilen vergi usul kanunu kapsamındaki vergi, resim ve harçlar, bunlara bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve pişmanlık zammı ile vergi cezalarının mükelleflere iade edilmesi sırasında mükelleflere faiz ödenmesi öngörülüyor.

Yersiz tahsilatın mükellefin hatasından kaynaklanması halinde faiz mükellefin talep tarihinden iade tarihine kadar hesaplanırken, yersiz tahsilatın idareden kaynaklanması durumunda ise tahsil tarihinden mükellefe ödeme tarihine kadar faiz hesaplanacak.

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