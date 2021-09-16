"Haksız fiyat artışı tespit edilirse 10 bin TL'den, 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız"

Ticaret Bakanlığınca, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde gerçekleştirilen denetime, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Ümraniye'de gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, özellikle tüketicilerin çok tükettiği temel gıda maddelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz"

Ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa fiyat arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz." diye konuştu.

Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer haksız olduğu anlaşılırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız. Haksız fiyat artışını kim gerçekleştirmişse ona uygulayacağız. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 TL ceza uygulayacağız. İndirimli satışlar gerçeği yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa bunun da cezasını ayrıca Bakanlık olarak uygulayacağız. Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz."

"Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal ise Bağcılar'daki denetimler esnasında basın mensuplarının soruları üzerine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü ve merkez teşkilattan gelen görevlilerin zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim yaptığını bildirdi.

Salgının başlamasıyla birlikte fiyat artışlarının gündeme geldiğini belirten Altındal, "Tabii buradaki bilgi ve belgeleri ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz ve Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız. Bu şekilde bir denetim anlayışımız var. Sadece burada değil, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde bu fiyat artışlarına yönelik, özellikle fiyat artışlarına yönelik aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış ve devam ediyor." dedi.

Fiyatlarda ya da etiket bilgilerinde anormal bir durum görülmesi durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun harekete geçeceğini ifade eden Altındal, "Ben de bu kurulun üyesiyim. O kurulda değerlendireceğiz, görüşeceğiz. İdari yaptırım kararı, idari para cezası uygulama yetkimiz var. Tabii bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Zaten geçen hafta da biliyorsunuz denetimleri Ankara'da başlatmıştık. Bugün İstanbul, İzmir ağırlıklı ve tüm 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız. Özellikle daha çok tabii genel gıda anlamında, en çok fiyat artışına yönelik ürünler bazında denetimler yapılması söz konusu olacak." şeklinde sözlerini tamamladı.

Bakanlık tarafından 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapılıyor. Denetimler esnasında raflardan tek tek ürünler alınıp, sepete konuluyor. Hem fiyatlar hem de etiket bilgileri inceleniyor. (AA)