Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - MERKEZİ İstanbul\'da bulunan Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD), Van’da şube açtı.

HAKSİAD Van Şube Başkanı Cevdet Arvas, derneğin amacının iş adamlarının ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek olduğunu söyledi. HAKSİAD’ın 2013 yılında kurulduğunu ve 4 yıldan bu yana faaliyet halinde olduğunu söyleyen Arvas, \"Amacımız İş adamlarının genel iş ahlakı ilkelerine bağlı kalarak bilgi ve tecrübelerini artırarak üretimde kaliteyi ve verimliliği artırıp, ülkemiz ve dünya ile rekabet gücüne ulaşmasını sağlamaktır. Ülkemizin planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınai, ticari sosyo ekonomik eğitim ve kültür düzeyinde gelişmesine, sermaye ve fikir alışverişi koordinasyonu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına katkıda bulunmak ve projelerini gerçekleştirmek üzere istihdam sağlamaktır. HAKSİAD üyeler arası bilgi, tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin, işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacaktır\" dedi.

HAKSİAD’ın sosyal sorumluluk projeleri üreterek üyeler arası ticari ilişki ve işbirliğinin arttırılması yönünde de çalışmalar yapacağını söyleyen Başkan Arvas, kısa süre içinde Van\'da yoğun bir çalışma başlatacaklarını belirtti.



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