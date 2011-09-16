-Haklı galibiyet aldık İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal, Maccabi Tel Aviv karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Carvalhal, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Maccabi Tel Aviv karşısında akıllı oynadıklarını ifade ederek, ''Bize mutluluk veren hak edilmiş bir galibiyet aldık. Maccabi Tel Aviv'in yapabilecekleri ve kapasiteleri hakkında çok iyi bilgi sahibiydik. Özellikle 3-0 kazandıkları Panathinaikos maçında çok iyi oynadıklarını görmüştük. Biz çok akıllıca oynadık ve kazandık'' diye konuştu. Devre arasından sonra orta sahada küçük bir değişiklik yaptıklarını anlatan Portekizli çalıştırıcı, ''Özellikle Necip'i rakip takımın 10 numaralı oyuncusuna yakın oynatıp, topu daha çok ayağımızda tuttuk. Agresif oynadık ve istediğimiz sonucu aldık'' dedi. Eskişehirspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımın nasıl bu denli değiştiğinin sorulması üzerine Carvalhal, şunları söyledi: ''Ben şu anda bulunduğum noktaya hep üstüne koyarak geldim ve kimse bana yardım etmedi. Sonuçta ben bir sihirbaz değilim. Takımı bir günde değiştiremem. Eskişehispor maçında belirgin hatalar yaptık. Ama önemli olan bunlardan ders alıp bir sonraki maçta yapmamaktı. Benim hoca olarak görevim de her maç takımı daha iyi duruma getirmektir.'' -Almedia'nın adalesi yırtık- Maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Almeida'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık olduğu bildirildi. Almeida'nın durumunun yarın çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı kaydedildi. -"Direnemedik"- Maccabi Tel Aviv teknik direktörü Mordehay Iwanir, Beşiktaş'ın çok atak ve seri oynadığını, kendilerinin de buna direnemediğini söyledi. Iwanir, yenildikten sonra çok fazla söyleyecek bir şey olmadığını belirterek, ''Beşiktaş çok atak ve seri oynadı. Fazla direnemedik ve bu kadar gol arka arkaya geldi'' dedi. Takım olarak bazı hatalar yaptıklarını, genç bir takıma sahip olduklarını belirten Iwanir, ''Bundan sonra yaptığımız hataları tekrar etmemeye ve gruptaki diğer maçlarda iyi sonuçlar almaya çalışacağız'' diye konuştu.