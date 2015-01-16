Haklarında soruşturma açılan Cumhuriyet gazetesi yazarları ifadeye çağrıldı

Paris'te saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karikatürlere köşelerinde yer veren Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'yı ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarları hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Karan ve Çetinkaya hakkında resen ve şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada, bu kişilerin ifadelerine başvuracak.

"Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "dini değerleri aşağılama" suçundan açılan soruşturma gereği savcılığa ifade vermek üzere çağrılan Karan ve Çetinkaya, önümüzdeki günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek.