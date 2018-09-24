Hakları için açlık grevine başlayan tutuklu: Vitamin ilaçlarını 9 gün boyunca alamadık!

Bandırma 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdurrahman Aziz Arslan, sohbet haklarının engellenmesi başta olmak üzere birçok hak ihlalinin yaşanması üzerine açlık grevine başladıklarını ancak hak ihlallarinin artarak sürdüğünü yazdı. Arslan, bir aydır Muharrem Çay ile birlikte süresiz açlık grevinde olduklarını anımsatarak, “Açlık grevine başlayanlara verilen vitamin ilaçlarını 9 gün boyunca alamadık. 9. gün getirilen ilaçların üzerinde ise sabah-akşam bir tok yazılmış. Siz olsanız ne yapardınız” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre DHKP-C davasından hükümlü olan Abdurrahman Aziz Arslan, gazetemize gönderdiği mektupta cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerine dikkat çekerek açlık grevine başlama nedenlerini örneklerle sıraladı. “Adalet Bakanlığı’nın 2007 yılında 4511 no’lu genelge kapsamında tanımış olduğu haftalık 10 saatlik sohbet hakkı 12 Ocak 2017 yani hapishaneye gelişimizinden beri hiç uygulanmadı” diye yazan Arslan, “Sohbet hakkının böyle bir kritere bağlı olmadığı ilgili maddede açıktır. Bu hakkın kullandırılmaması tamamen keyfi bir durumdur” dedi.

'Psikolojik işkence'

Kitap ve yayın yasakları yanında temiz çamaşır yasağı bulunduğunu da aktaran Arslan şunları kaydetti: “Açlık grevine başlayanlara verilen vitamin ilaçlarını 9 gün boyunca alamadık. 9. gün getirilen ilaçların üzerinde ise sabah-akşam bir tok yazılmış. Biz de kabul etmedik ilaçları. Açlık grevinde olduğumuz bilinmesine karşın yemek arabası mazgala getirilip yemekler kokutuluyor. Bunun adı psikolojik işkencedir. Bu nedenlerden dolayı kendi arkadaşlarımızın bulunduğu hapishaneye sevk edilmek için süresiz açlık grevindeyiz.”