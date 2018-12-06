Hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Can Dündar’dan kararı ilişkin bir mesaj paylaştı.

Can Dündar sosyal medya hesabından hakkındaki yakalama kararını paylaşarak, "#HepimizGezideydik Gurur duyuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bir yıldır iddianamesiz olarak tutuklu bulunduğu Gezi Parkı soruşturması kapsamında, yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar hakkında, eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Dündar'ın “söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı” öne sürüldü.

“Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatın Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu” iddia edilen yazıda, şüpheliler “Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaşlarının Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği” savunuldu.