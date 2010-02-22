'Hakkında yakalam emri daha sorna çıkartıldı'

T24 - Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, "eldeli mevcut delillerle birlikte yapılacak aramada yeni delillerin bulunması halinde yakalama emrinin gerçekleşmesine" şeklinde bir yazı olduğunu söyledi.



Çetin Doğan’ın avukatı Celal Ülgen, sadece arama kararı olduğunu, başka yakalama veya gözaltı şeklinde bir karar olmadığını ifade etti. Ülgen polisin yaptığı aramının ardından Çetin Doğan’ın emniyet müdürlüğüne götürüldüğü yönündeki iddiaları da yalanladı. Ülgen Doğan’ın evinde olduğunu söyledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda “Eldeki mevcut delillerle birlikte yapılacak aramada yeni delillerin bulunması halinde yakalama emrinin gerçekleşmesine” şeklinde bir yazı var.



Hem Bodrum hem de İstanbul’da yapılan aramalarda herhangi bir delil veya suç unsuru bulunmuş değil.



Sayın Çetin Doğan evinde otururken yakalandığı ve gözaltına alındığı söyleniyor. Bunu anlamak mümkün değil.



Ancak Ülgen, daha sonra "Doğan hakkında yeni bir yakalama kararı olduğunu öğrendik" dedi. Avukatının bu açıklamasının ardından Doğan hakkında gözaltı kararının çıktığı öğrenildi.



