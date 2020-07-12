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Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi çocuklarını bıçakla rehin aldı

12 Temmuz 2020 11:45

Diyarbakır'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak çocukları kurtarırken, Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaraladı.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi Benusen semtinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı eve geldi. Eşi, evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, polise ihbarda bulundu.

Ş.K.'nın dalgınlığında faydalanan ekipler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu kurtardı. Bu sırada Ş.K., bıçağıyla kendini yaraladı. 

 

 

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