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Hakkında tutuklama talep edilen hâkim itirafçı oldu

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 hâkim ve savcıdan 19'u hakkında tutuklama talep edilmişti

18 Ekim 2016 03:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hâkim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 19 hakim-savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli hâkim ve savcılardan Y.D.’nin itirafçı olduğu, ifadesi doğrultusunda kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan ve Sivas’a kaçan bir şüphelinin ismini verdiği öğrenilirken, M.Ç. isimli bir hâkimin ilk ifadesinin ardından hakkında tutuklama talep edilince itirafçı olmak istediği kaydedildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nca, HSYK kararıyla açığa alınan ve kriptolu yazışma imkânı sunan ByLock uygulamasını kullandıkları tespit edilen hakim-savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul’daki adliyelerde görevli  hakim-savcılardan 26’sı gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakim-savcı adreslerinde bulunamadı. Gözaltındaki şüpheli hâkim savcılardan 19’u, savcılık ifadelerinin ardından “örgüt üyeliği” suçlamasıyla, haklarında tutuklama kararı verilmesi istenerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli hakim-savcıdan 1’inin hamile olduğu öğrenilirken Y.D. isimli bir hâkimin itirafçı olduğu belirtildi.

 

Adını verdiği şüpheli Sivas'ta yakalandı

 

Hakim Y.D.’nin ifadesinde, kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan bir kişinin HSYK seçimleri için oy istediğini ve kendisinin telefonuna ‘Sana bir jest yapacağım, Apple Store’den uğraşma ben sana yüklerim’ diyerek ByLock uygulamasını kurduğunu söyledi. Hakim Y.D.’nin ifadesi üzerine, İstanbul’dan Malatya’ya oradan da Sivas’a kaçan şüpheli şahıs yakalanarak İstanbul’a getirildi. İtirafçı olan Y.D.’nin durumu, adını verdiği şüphelinin ifadesine göre belli olacak.

 

Tutuklamaya sevk edilince itirafçı olmak istedi

 

Öte yandan, gözaltına alınan M.Ç. adlı bir hakimin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, M.Ç.’nin bu talebin ardından itirafçı olmak istediği öğrenildi. Savcılık, bunun üzerine M.Ç.’nin ek ifadesine başvurdu.

 

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