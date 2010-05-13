'Hakkında soruşturma yaptığım kişi bugün Başbakan'

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçundan yargılanmasına Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde başlandı. İlk duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamad bulunan Eminağaoğlu, "mevcut davanın mevcut hükümetin faşist bir hükümet olduğunun tespit ve tescili davası" olduğunu iddia ederek, "Benim hakkında soruşturma yaptığım, çıkar amaçlı suç örgütü ile ilgili bir olayda hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma yapmış olduğum kişi bugün Başbakan ve ben onu soruşturan olarak yargı önününe çıkarılıyorum" dedi.





Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Eminağaoğlu'nun birinci sınıf savcı olması nedeniyle yargılamasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapıyor.





Savunmasını yapan Eminağaoğlu, yargılanma konusunu oluşturan sözlerin, YARSAV Başkanı olduğu dönemde, Başkan sıfatıyla yaptığı açıklamalardan ibaret olduğunu söyledi.







'Cumhuriyet hukuku yargılanıyor'







''Erzurum'da ve burada Cumhuriyet hukuku yargılanıyor'' diyen Eminağaoğlu, hükümetin, iki kez YARSAV'ı kapatma girişiminde bulunduğunu, bunda başarılı olamayınca kendisini yargı önüne çıkardığını savundu. Eminağaoğlu, ''Biz her zaman adil olacağız, bundan asla sapmayacağız. Türk yargısına ve hukuka sonuna kadar güveniyorum. Türkiye'de hukukun üstünlüğü kendisini bu davayla kamuoyuna gösterecektir'' diye konuştu.





Ergenekon soruşturması kapsamında kendisi hakkında dinleme kararı verildiğini, ancak verilen takipsizlik kararına rağmen dinleme tapelerinin imha edilmediğini öne süren Eminağaoğlu, yalnızca dosyadaki kayıt suretlerinin imha edildiğini söyledi. Eminağaoğlu, bu nedenlerle İstanbul Cumhuriyet Savcıları hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da talep etti.





Eminağaoğlu'nun avukatı Ahmet Akgül de Eminağaoğlu'nun yargılanmasına neden olan sözlerin, ''anlatım özgürlüğü çerçevesinde, yargının daha iyiye gitmesi için söylendiğini'' ve eleştiri sınırları içinde kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, Eminağaoğlu'nun beraatini istedi.





Duruşmada, ara kararı veren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçunu düzenleyen 288. maddesinin uygulanması ihtimaline karşı Eminağaoğlu'na savunma için ek süre verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için süre verilmesine de karar vererek, duruşmayı erteledi.







'Soruşturduğum kişi bugün Başbakan'







Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Eminağaoğlu, ''hukuk herkes içindir'' dediği için yargı önüne çıkarıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:





''Mevcut dava, mevcut hükümetin faşist bir hükümet olduğunun tespit ve tescili davasıdır. Çünkü ben hukuku savunuyorum. Benim hakkında soruşturma yaptığım, çıkar amaçlı suç örgütü ile ilgili bir olayda hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma yapmış olduğum kişi bugün Başbakan ve ben onu soruşturan olarak yargı önününe çıkarılıyorum.





Aynı şekilde Fethullah Gülen kriptolarını Dışişleri Bakanlığından çıkarmam nedeniyle hedef oluyorum ama o kişi Cumhurbaşkanı oluyor.''





Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyet hukukunu, Atatürk Cumhuriyeti'nin varlığını savunduklarını söyleyen Eminağaoğlu, ''Cumhuriyet hukukunu yargılamaya hiç kimse cesaret edemeyecek ve Ankara'da hakimler olduğunu bu yargılamanın sonunda herkes görecek. Yargımıza güveniyoruz, Atatürk Cumhuriyetinin varlığına güveniyoruz'' diye konuştu.





Yargıtay önünde açıklama yapan Eminağaoğlu'nun sözleri, duruşmayı izlemeye gelenler tarafından alkışlandı. Grup, ''Bağımsız yargı, bağımsız Türkiye'' sloganları attı.

