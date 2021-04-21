Hakkında soruşturma başlatılan Engin Altay: Erdoğan konuşmamı izlememiş, dinlememiş, trollerin tezgâhına gelmiş

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile ilgili sözlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çarpıtıldığını belirterek, “Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine sosyal medya hesaplarımdan videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyor. Troll aklı sarayı ve AKP’yi esir almış” değerlendirmesini yaptı.

Altay, Erdoğan’ın kendisine yönelik sözleri ve hakkında yapılan suç duyurusu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı"

Açıklama şöyle:

“Dün akşam KRT Televizyonu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürünün Büyük Atatürk’ün eseri Nutuk’u yasaklaması üzerine, merhum Adnan Menderes’in Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldığı süreci anlattım. Ve orada bir temennimi paylaştım. Gece yarısı trol saldırısı başlatıldı ve bugün gördüm ki, trol aklı Sarayı ve AK Parti’yi esir almış. Cumhurbaşkanı şapkası bulunan sayın Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı. Bir yalandan bir çarpıtmadan medet umdu. Erdoğan, bana atfen ‘…benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen, çarpıtma ile yalan ile algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar. Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlardan medet umuyorlar. Sahada ve milletin gönlünde kaybedenler, sanal alemde sahte zafer peşindeler. Nafile çabadır.

"Ben de yargıya taşıyacağım"

Sayın Erdoğan bir de suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK te derhal konuyu gündemine almış. Erdoğan’ın talimatı üzerine devlet tüm gücüyle saldırıyor. Vız gelir tırıs gider. Suç duyurusunda ‘Amiraller Bildirisi’ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok. Tek adam rejiminin ekonomiyi batırmasının ardından, sürekli gündeme getirilen bir darbe simsarlığı var. Darbe söyleminden rant devşirme, oy devşirme çabası var. Erdoğan’ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum. Bana yapılan hakaretleri, ben de yargıya taşıyacağım. Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

Engin Altay KRT'deki konuşmasının ilgili bölümünü de yazılı açıklamasına şöyle ekledi:

Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz…. Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?"

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay KRT'de katıldığı bir programda, "Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, 'sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Altay Gazeteci İsmail Saymaz'ın araya girerek, "Açarsanız, yanlış anlaşılmasın, 'sonu benzemesin' cümleniz için" demesi üzerine de Altay şöyle konuşmuştu:

"Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?"

Altay'ın bu açıklamasını iktidara yakın medya kuruluşları kesilerek yayınlanmış, aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu bakanlar ve AKP'liler Altay'a yönelik 'darbecilik' suçlamaları gelmişti.

Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada konuşmasının tamamını paylaşmış, "Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında Altay'ın ismini vermeden, "Kapatma davasından gece yarısı bildirilerine kadar pek çok hukuksuz, ahlaksızlıkla karşı karşıya kaldık. Şimdi bir ahlaksız benim de akıbetimin Menderes gibi olacağını söylüyor. Be ahlaksız biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Ölümden korkmadık. Bu yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz. Siz zaten ölümden kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes'in akıbetinden memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz.. Bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Biz 15 Temmuz'u gördük, onlara mezar ettik." açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, daha sonra Altay hakkında, "Adnan Menderes" göndermesi yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.