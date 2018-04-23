Hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biriydi; Çiftlik Bank'ın yazılımcısı yakalandı!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı. Mali Şube’ye götürülen Yurdakul'un, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumlusu olduğu belirtiliyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.