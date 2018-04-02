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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Kurt (27), polis tarafından yakalandı

02 Nisan 2018 18:55

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Kurt (27), polis tarafından yakalandı. Kurt, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Fuar içinde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği Mustafa Kurt\'u cadde üzerinde yürürken durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, şüphelinin \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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