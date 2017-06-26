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Hakkında icra takibi yapan avukatın evini pitbull cinsi köpekle bastı

Polise direnmek için evinde kendini yakmakla tehdit etti

26 Haziran 2017 13:54

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 20 yaşındaki Çağlar Batuhan Ş., hakkında icra takibi başlatan avukatın evini pitbull cinsi köpekle bastı. Avukatın babasının yaralanmasına neden olan Batuhan Ş., polise direnmek için saklandığı evinde kendini yakmakla tehdit etti. Polisin ikna ederek gözaltına aldığı Çağlar Batuhan Ş., tutuklandı.

Kemer'de oturan Çağlar Batuhan Ş., önceki gün saat 05.00 sıralarında kendisiyle ilgili icra işlemi başlatan avukat A.K.'nin oturduğu Aslanbucak Mahallesi'ndeki evine geldi. Daire zilini çalan Çağlar Batuhan Ş., kapıyı açan A.K.'nin babası Y.K. ile tartıştı. Çağlar Batuhan Ş.'nin yanında getirdiği pitbull cinsi köpeğin hamlelerinden korkan Y.K. iddiaya göre düşerek omzundan yaralandı.

Kendini yakmakla tehdit etti

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve avukat A.K. geldi. Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Y.K. ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Darp raporu alan Y.K., Çağlar Batuhan Ş.'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınmak istenen Çağlar Batuhan Ş., yanındaki köpeği evine bırakmak istedi. Polis eşliğinde eve giden Ş., köpeği serbest bırakarak içeri girdi. Tüm kapıları kapatan Ş., üzerine benzin döktüğünü belirterek polise kendini yakacağını söyledi. Kısa süre sonra polisin ikna ettiği Çağlar Batuhan Ş., elinde Türk bayrağı ve benzin bidonuyla dışarı çıkıp teslim oldu. Çağlar Batuhan Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Babası, annesini yakmıştı

Çağlar Batuhan Ş.'nin babası Zekai Ş. geçen yıl 26 Ekim'de tartıştığı eşi Nursen Ş.'nin üzerine benzin dökerek yakmış, aynı şekilde kendisi de yanarak yaşamını yitirmişti.

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