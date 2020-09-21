Hakkında FETÖ soruşturması süren Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Töre, 4 yılda 3 kez atandı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’a mobbing yaparak yaşamını yitirmesine neden olduğu iddiaları ile gündeme gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında 2016’da açılan FETÖ soruşturmasının hâlâ devam ettiği ortaya çıktı. Dört yılda üç kez atanan Töre, soruşturma başladığında Aydın’da görev yapıyordu. 2017’de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 2018’de de Zonguldak’ta aynı göreve atandı. Aynı yıl Muğla’ya geçti. Töre, 2013’te yetki alanındaki herkesi Türkçe Olimpiyatları’na çağırmıştı.

Okul müdürlerine mobbing uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen ve Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında, 2016’da FETÖ soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, 8 Eylül’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş’ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için “istifa et” baskısına maruz kalmasının olduğu belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu sınava ilişkin soruşturma başlatırken, Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Töre hakkında, 2016’da, FETÖ/PDY kapsamında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.