Hakkında dava açılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum

Verdiği bir röportajdaki bazı ifadeleri ile “Türkiye’de Cumhuriyeti’nde 1961-80, Güç Odaklarının Mücadelesi” adlı kitabının delil olarak gösterilerek hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçlamasıyla dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum” dedi.

Başbuğ, hakkındaki davaya ilişkin olarak Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e şu açıklamalarda bulundu:

“Enerjimizi ülkemizin sorunlarına çözümler arama üzerinde harcamalıyız”

“Dünya Adalet Projesinin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde, Türkiye 2020 yılında, 128 ülke arasında 107. sırada yer almıştır. Bu, Türkiye'ye yakışan bir durum değildir. Hukuk ve yargı konusu, Türkiye'nin birinci öncelikli sorunudur, konusudur. Maalesef, 2021 yılında hukuk ve yargı alanında yaşanılanlar insanları daha da ümitsizliğe sevk ediyor. Bu nedenle gerçekten her şeyden önce ülkem adına üzülüyorum. Hukukun üstünlüğü konusunda bir ilerleme ve iyileştirme gerçekleştirilemeden, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmesi zordur. Enerjimizi ülkemizin sorunlarına çözümler arama üzerinde harcamalıyız. Bu nedenle de açılan dava üzerinde fazla zaman harcamaya da pek gerek olmadığını düşünüyorum.”