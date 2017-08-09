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Hakkında çıkarılan ev hapsi kararına uymayan Nazife Onay tutuklandı

Öğretmen Onay, OHAL KHK'sı ile ihraç edilmişti

09 Ağustos 2017 16:29

OHAL KHK’si ile ihraç edilen ve Cevahir AVM önünde oturma eylemi yapan Nazife öğretmen, 6 Temmuz’da yapılan polis operasyonunun ardından hakkında çıkarılan ev hapsi kararına uymayınca tutuklandı.

Sendika.org'da yer alan habere göre Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasının ardından Yüksel Caddesi’nde eylem yapan kamu emekçilerinden Nazife Onay, Acun Karadağ, Esra Özakça, Nazan Bozkurt ve Erdoğan Canpolat hakkında 6 Temmuz’daki polis operasyonunun ardından ev hapsi kararı verilmişti. İhraç edilen kamu emekçilerinden Nazife Onay bu kararı tanımadı. Onay, kararı tanımadığı için tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Onay ihraç edilmesinin ardından 6 Mart’ta Cevahir Alışveriş Merkezi önünde direnişe başlamış, 1 Haziran’da da bu direnişi açlık grevine dönüştürerek eylemini Yüksel Caddesi’ne taşıma kararı almıştı.

Onay, daha önce Nuriye ve Semih’in taleplerinin kabul edilmesi için kendisini Milli Eğitim Bakanlığı’na zincirlemiş ve bu eylemde özel güvenlik kendisini boğmaya çalışmıştı.

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