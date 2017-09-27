Hakkında 92 dava açıldı; İnan Kızılkaya 400 gündür tutuklu

Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya cezaevinde 400. günü geride bıraktı. İnan Kızılkaya’nın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğuna dikkat çeken meslektaşları ise Kızılkaya’ya özgürlük talep ediyor.

Kızılkaya çıktığı her duruşmada, "Gazetecilik suç değildir, haberlerimiz ifade özgürlüğü kapsamındadır" ifadesini kullanıyor.

Kızılkaya hakkında 92 dava var

Evrensel'de yer alan habere göre, Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, 16 Ağustos’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Özgür Gündem gazetesinin kapatılması sonrası gazetenin polislerce basılması sonrası gözaltına alındı. Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı. Özgür Gündem ana davası nedeniyle 400 gündür tutuklu yargılanan Kızılkaya hakkında 92 dava bulunuyor. Davaların bir kısmı birleştirilirken bir kısmı ise ayrı ayrı devam ediyor.

Kızılkaya’ya açılan davaların nedeni ise Özgür Gündem’in Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmak. Gazete ile dayanışmak amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası’na katılanların yarguılandığı davaların tamamının da ‘sanığı’ durumunda olan Kızılkaya, hakim karşısına çıktığı her duruşmada sözlerini aynı savunma ile noktaladı: “Haberlerimiz ifade özgürlüğü kapsamındadır. Gazetecilik suç değildir.”