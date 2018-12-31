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Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 15 ayrı suçtan toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılan firari K

31 Aralık 2018 22:08

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 15 ayrı suçtan toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılan firari K.Y. (71) sahte kimlikle yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 15 farklı suçtan toplam 75 yıl hapis cezası bulunan K.Y\'yi, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Üzerinden sahte kimlik çıkan zanlının 6 yıldır arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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