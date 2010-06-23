'Hakkımı başsavcı değil İlhan Cihaner olarak arayacağım'

T24 - Geçtiğimiz günlerde Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında serbest bırakılarak tutukluluğu 4 ay sonra sona eren ve görevinin başına dönen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, hakkını "başsavcı" sıfatıyla değil, "İlhan Cihaner" sıfatıyla sonuna kadar arayacağını söyledi.



Ergenkon soruşturması kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 4 ay sonra serbest bırakılan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, görevine başladı.



Makam odasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cihaner, ''hakkınızı arayacak mısınız?'' sorusuna, ''Nerede olursa olsun başsavcı sıfatıyla değil, İlhan Cihaner sıfatıyla hakkımı, hukukumu sonuna kadar arayacağım'' yanıtını verdi.



Yaşadığı sürecin değişik şekillerde yorumlanmaya açık bir süreç olduğunu ifade eden Cihaner, ''ıslak imza ile ilgili olarak davaların incelenmesi ya da birleştirilmesine'' ilişkin soruya, ''Avukatlarım ilgili davalara müdafi durumda. Dava zaten devam ediyor. Yürüyen bir dava ile ilgili benim görüş bildirmem doğru olmaz'' şeklinde yanıtladı.





'Kritik günler yaşanıyor, ateşe benzinle gidilmemeli'





Cihaner, bir gazetecinin ''Türkiye'de ilk defa bir savcı gözaltına alındı, direneceğinizi söylediniz. Bunu söylerken neyi kastetmiştiniz?'' sorunu da şöyle yanıt verdi:



''Şimdi tabi ki fiziki direnişi de içeren bir direniş de var. Gelenlere karşı onların yapmak istediği şeyi ben de onlara yapardım. Daha da güçlü olarak yapardım. Ancak baştan beri bizim en büyük kaygımız yargı güvenirliği, insanların yargıya adalete olan güveni sarsmamak. Çok kritik günler yaşanıyor. Ateşe benzinle gitmemek gerek. Birliğe vurgu yapmak gerek. Medyanın adli süreçlere dikkat etmesi gerek. Yargı medya ilişkilerinin sağlıklı yerine oturması gerek.''





Cihaner, Erzincan'da kalacak mı?





''Tayin isteyecek misiniz, yoksa Erzincan'da görevinize devam edecek misiniz?'' sorusunu da Başsavcı Cihaner, ''Nihai karar verecek olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'dur. Gitme konusunda henüz bir değerlendirme yapmış değilim'' şeklinde yanıtladı.



''Yeni bir tutuklama olabilir mi?'' soruna da ilişkin olarak da Cihaner, ''Öyle bir beklentim yoktur. Böyle bir şeyden çekinmem, kimseden korkum yoktur'' dedi.





'Kimseye kin duymuyorum'





İlhan Cihaner, bir gazetecinin ''Sizinle ilgili ifade verenlere karşı kininiz var mı?'' sorusuna da, ''Kin duymak ne kişiliğimin bir parçası, ne de mesleğimde kine yer var. Yasalar vardır, kişisel bir mağduriyet ve hukuksuzluk algım varsa, yasalar çerçevesinde gereğini yaparım'' şeklinde cevapladı.





