Hakkiari'den Edirne'ye Türkiye bu fuarda buluşuyor

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (KESK), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) destekleriyle bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı, 19- 22 Eylül tarihleri arasında Expo Center'da yapılacak. Bu yılki sloganı 'Memleket Hasreti Çekenlere' olarak belirlenen fuarda, Türkiye'nin 60 yöresinden yüzlerce çeşit yöresel ürün birarada olacak.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, fuarın açılışı 19 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB 2'nci Başkanı ve ATSO Başkanı Çetin Osman Budak'ın katılımıyla yapılacak. Fuarda Türkiye'nin 60 yöresinden 120 firma, bölgelerine ilişkin yüzlerce çeşit yöresel ve geleneksel ürünü sergileyecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 21 Eylül Cumartesi günü fuarı gezecek.

Hakkari balından Edirne peynirine, Kayseri mantısından Van kahvaltısına, Aydın incirinden Samsun pidesine, Eskişehir lüle taşından Afyon sucuğuna, Adana kebabından Kahramanmaraş dondurmasına kadar Türkiye'nin 81 ilininin eşsiz değeri fuarda yer alacak.

50 bin ziyaretçi bekleniyor

50 bin ziyaretçinin beklendiği fuarı, tur operatövrleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu yıl çok sayıda yabancı turistin de ziyareti sağlanacak. Yeni nesillerin de yöresel ürün bilincinin, tanıması amacıyla Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'yle işbirliği çerçevesinde okullardaki öğrenciler, gruplar halinde fuara taşınacak. Fuar, halk oyunları ekiplerinin ürün ve dans şovlarıyla da renklenecek.

Dünyada 50, Avrupa'da 20 milyon dolar

Anadolu'nun eşsiz el emeği, göznuru ve damak tadı ürünlerinin bir kez daha Antalya'da buluşturulacağını belirten ATB Başkanı Ali Çandır, kıyıda köşede kalmış olanların tanınırlığının artırılmasını, coğrafi işaret ve tescil korumasına alınmasını, insanımız ve yabancı misafirlerle Anadolu'nun yöresel hazineleriyle tanışmasını ana amaç edindiklerini söyledi.

Coğrafi işaretin yöresel ürünlerin en önemli koruması olduğuna dikkat çeken Ali Çandır, coğrafi işarete konu ürünlerin dünyada 50 milyar dolar, AB'de üreticiler için 20 milyar dolar, perakendeciler içinse 28 milyar dolarlık bir ciro hacmi sözkonusu iken Türkiye'nin bu oranların yüzde 1'ine bile sahip olamadığını dile getirdi. 10 bin metrekare alanda ziyaretçilerin bir günde Türkiye turu yapabileceğini belirten Çandır, farkındalığın artırılmasıyla bu ürünlerin dünya ticaretindeki payının artırılmasını da hedeflediklerini söyledi.

Şarap ve rakı yok

Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı'nda, önceki üç yılda yer alan yöresel şaraplar ve Türk rakısı 9 Eylül'de yürürlüğe giren alkol yasaklarıyla ilgili yasa nedeniyle katılamayacak. Daha önce düzenlenen 3 fuarda firma ya da bazı illerin oda veya borsaları tarafından standlarda şarap ve rakıya yer verildiğini hatırlatan ATB Başkanı Ali Çandır, 9 Eylül'de başlayan yasaklar nedeniyle bu kez bu ürünlerin sergilenemeyeceğini söyledi.

Fuar kapsamında Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı ve ATB işbirliğiyle 'Dünden Bugüne Türkiye'de Coğrafi İşaretler' konulu bir de seminer düzenlenecek.