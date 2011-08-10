-HAKKI SADAL YENİDEN ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Hakkı Sadal, savcılık ifadesine devam edilmek üzere adliyeye getirildi. Ankara Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde getirilen Sadal, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz'e ifade veriyor. Sadal, dün soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından yaklaşık 3 saat süreyle sorgulandı.