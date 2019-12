Hakkı Devrim’in Tempo24 tavsiyesi ne anlama geliyor?

Doğan Akın



“Bir internet sitesinden 24 sayfa getirdi Melek.. Adı Tempo24 (com.tr’si de var). Şu sualin cevabı var bu sayfalarda. (…) Kimi gazeteden bir, kiminden 13 yazar alınmış olsa da baktım iyi seçilmiş. 88 yazının tamamını okusaydım 6 saat sürerdi. Ben Tempo24’ün 24 sayfasını 1 saat 40 dakikada okudum. Zamandan hatırı sayılır bir tasarruf değil mi?



88 yazarın o gün neden söz ettiğini görüp, ilgi duyduklarınızı seçip okuyacaksınız, gene de her gün 3 saat kazanmış olursunuz. Kendi yazımı okurken içimden ‘Pekâlâ özetlenmiş’ diye geçirdim, onu da söyleyeyim size.

Hele günü bir iki gazeteyle geçirenler için paha biçilmez bir hizmettir bu. Tavsiye ederim.”



Bu satırlar, mesleğimizin duayeni Hakkı Devrim’in, “İyi özetlenmiş köşeyazıları” başlığıyla Radikal gazetesinde 28 Şubat Cumartesi günü yayımlanan yazısından alındı.



Yayın hayatı henüz bir ay önce başlayan Tempo24’ün, gazeteleri her gün kılı kırk yaran bir dikkatle gözden geçirdiği bilinen bir meslek büyüğünün yazısında bu ifadelerle anılması bizim için büyük bir değer taşıyor.



Yayına hazırlık sürecinde üzerinde en çok durduğumuz sorulardan biri, “İnsanlar neden Tempo24’ü okuyacaklar, onlara ne gibi gerekçeler vereceğiz” oldu. Haber dışında yayınımız nasıl bir içerikle farklılaşacaktı?



Soruya bulunan kuvvetli yanıtlardan birisi, Doğan Burda CEO’su Mehmet Y. Yılmaz’dan geldi: Köşe yazılarını özetlemek lazım!

Köşe yazılarının özetlenmesi dileğini, Hakkı Devrim de, Radikal’deki köşesinde yıllar içinde birkaç kez dile getirmişti.



Sayıları sürekli değişmekle birlikte Türk basınında açılmış 1500’ün üzerinde köşe bulunuyor. Bu köşelerin etkisi elbette aynı değil. Tempo24’ün hazırlık sürecinde “en çok izlenen, etki yaratan, merak edilen, göz atmadan geçilmek istenmeyen” köşeler üzerinde uzun bir mesai yaptık. Yaklaşık 150 isimlik bir liste çıktı ortaya. Her yazarın hafta içinde yazmadığı günler dikkate alındığında, Türk basınında öne çıkan yazarların gündemini yansıtmak için günde 100 dolayında köşe yazısı özeti vermenin yeterli olacağını düşündük.



Bu özetlerin; karar vericiler, bürokratlar, gazeteciler, işadamları, işkadınları, akademisyenler, siyasetçiler, kısacası kısa zamanda geniş enformasyon arayan herkes için ciddi bir hizmet olacağını düşündük ve harekete geçtik.



Türk basınında bir ilk olan, son derece ciddi bir emek gerektiren ve her sabah gün başlamadan “Azar Azar 100 Yazar” başlığıyla Tempo24’te yayımlanan köşe yazısı özetleri işte böyle ortaya çıktı.



Türk basınının en kıdemli ve en saygın birkaç isminden biri olan Hakkı Devrim’in Tempo24 için kullandığı ifadeler, doğru bir noktadan hareket ettiğimizi gösteriyor. Devrim’e, bizi cesaretlendiren yazısı için çok teşekkür ediyoruz.



Biliyoruz ki, eleştirilerini de bizden esirgemeyecek!