Hakkari'nin üç ilçesinde bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova , Şemdinli ve Çukurca ilçeleri sınırlaı içerisinde bulunan bazı bölgeleri 19 Ocak ile 2 Şubat 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu.

DHA'dan Behçet Dalmaz'ın haberine göre Hakkari Valiliği, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’da ilan edilen özel güvenlik bölgeleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. Hakkari sınırları içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:

"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."