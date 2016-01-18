T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'nin üç ilçesinde bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Özel güvenlik bölgesi ilanı, 19 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 2 Şubat'a kadar sürecek

18 Ocak 2016 23:59

Hakkari Valiliği, Yüksekova , Şemdinli ve Çukurca ilçeleri sınırlaı içerisinde bulunan bazı bölgeleri 19 Ocak ile 2 Şubat 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu.

DHA'dan Behçet Dalmaz'ın haberine göre Hakkari Valiliği, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’da ilan edilen özel güvenlik bölgeleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. Hakkari sınırları içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:

"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

ETİKETLER

özel güvenlik alanıhakkarivalilikocakşubathaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24