Hakkâri'nin ilk fabrikası 6 ay sonra faaliyette

T24 - İngiliz firması MSA Brother International tarafından atılan temelle ilk fabrikasına ulaşma yolunda önemli bir adımın atıldığı Hakkâri'de, 6 ay sonra inşaatın tamamlanması ardından faaliyete geçecek fabrika ile 80 kişiye istihdam sağlanacak.



MSA Brother International isimli İngiliz Şirketi Türkiye Temsilciliği tarafından Hakkâri'de kurulacak olan Berçelan Su Paketleme Fabrikası'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.



Kent merkezinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Otluca köyünde yapılması planlanan su paketleme fabrikasının temel atma töreninde konuşan Vali Yardımcısı Abdulkadir Duran, Hakkari'de 80 kişiyi istihdam edecek su paketleme fabrikası kurma çalışmasına başlayan şirketin Türkiye Temsilcisi Dr. Merhdad Şhahverdianazar'a teşekkür etti.



Bu girişimin diğer işadamlarına da örnek oluşturmasını umut ettiğini belirten Duran, tesislerin faaliyete geçmesiyle burada çalıştırılacak onlarca işsiz insanın, evlerine ekmek götürebileceğini söyledi.



Şirketin Türkiye Temsilcisi Dr. Merhdad Şhahverdianazar ise Otluca köyünden 5 metre yükseklikte hangar binası, iki katlı idare binası, ambar ve su depolama ile 3 adet bekletme su havuzu yapılacağını belirtti.



Dr.Merhdad Şhahverdianazar, tesiste günde 160 ton su paketleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



''Burada 80 kişiye iş imkanı sağlanacak. 6 milyon dolara mal olacak fabrikanın yüzde 90'ını İngiliz şirketi, yüzde 10'u ise Türkiye'nin yerli şirketi tarafından desteklenmektedir. Fabrikanın 6 ay içinde hizmete girmesi bekleniyor. Paketleyeceğimiz Berçelen suyunun yüzde 70'ini Türkiye'de, yüzde 30'unu ise Irak'ta pazarlamayı planlıyoruz. Bu paketleme fabrikamız, ülke genelinde de Hakkari'yi iyi bir şekilde tanıtmaya vesile olacaktır. Yöre halkı hizmetin en iyisine layıktır. İnşallah burada çok daha iyi hizmetler yapmaya da devam edeceğiz.''



Konuşmanın ardından tesisin temeli atıldı.





