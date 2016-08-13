Hakkârililer: Kentimizi ilçe yaparsanız Irak’a gideriz

Hakkâri’nin il statüsünden çıkarılma kararını protesto eden Hakkârililer, ‘Hakkâri’me dokunma’ yazılı araçlarıyla kornalı eylem yaptı.

İMC'de yer alan habere göre, eylem sonrası açıklama yapan Hakkâri Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Aslan, Hakkâri’nin ilçe olması halinde Irak’a göç edeceklerini belirtti

“1936’da il olan Hakkâri; Sümerler, Asuriler, Babiller, Medler gibi büyük medeniyetleri içine sığdıran ve her zaman gündemde kalma özelliğini taşımıştır.

“Hakkâri’nin il olmaktan çıkarılması ile ilgili tasarının halka rağmen, halkın gönlü alınmadan meclise gönderilmesi ilde yaşayan tüm halkımızı derinden üzmüştür.

“Görülüyor ki, halka rağmen halkın hesaba katılmadığı her çalışma darbede olduğu gibi, tekrar halktan geri dönecek ve başarısız olacaktır.”

Ne olmuştu?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş 6 Haziran 2016 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, bir soru üzerine “Bazı şehirlerin taşınması ile ilgili konu gündemimizde değildir” demişti.

2 Ağustos’ta AK Parti Meclis’e “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sundu.

TBMM Başkanlığı’na gönderilen yasa tasarısına göre, Hakkâri ve Şırnak il olmaktan çıkarılacak.

Bunun yerine Yüksekova ilçesi merkez olmak üzere Yüksekova; Cizre ilçesi merkez olmak üzere de Cizre adıyla iki yeni il kurulacak.

Şırnak 1990 yılında Siirt iline bağlı bir ilçeydi. İl olunca Siirt, Mardin ve Hakkâri’den alınan topraklarla oluşturuldu. Cizre, İdil ve Silopi Mardin’den; merkez ilçe ve Güçlükonak Siirt’ten; Beytüşşebap ve Uludere Hakkâri’den dâhil edildi.

Hakkâri ise 1926 yılında il statüsü kazandı. 1933’te il olma kararı kaldırıldı, Van’a bağlandı. 1936’da yeniden il yapıldı.