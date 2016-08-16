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Hâkkarililer eylem yaptı; Meclis'in kapıları kapandı

Hakkari ve Şırnak'ın il olmaktan çıkarılmasını protesto eden grubun HDP grubuna katılarak eylemini sürdüreceği iddia edildi

16 Ağustos 2016 15:50

Başbakan Binali Yıldırım AKP grubunda konuşurken Meclis polisini alarma geçiren ihbar geldi. Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılmasını protesto eden grubun TBMM Dikmen kapısında eylem yapması üzerine Meclis kapıları girişlere kapatıldı. Önceden ismi bildirilen ziyaretçiler de içeri alınmadı.

Kendisi de Hâkkarili olan ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Hakkâri'nin ilçe olmasına tepki göstermek ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere dört otobüs dolusu Hakkârilili ile Meclis'e geldi. Ziyaret sonrası Erdoğan, "Sayın Başbakanın söylediği, ilçe olmanın Hakkâri'nin aleyhine olmayacağı bir konuşmaydı. Bakalım göreceğiz. Biz ilçe olmasın ricamıza devam ediyoruz" dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılmasını protesto eden grup, TBMM Dikmen kapısında eylem yapıyordu. Bu kişilerin, HDP grubuna katılarak Meclis içinde protestolarını sürdüreceği iddiası üzerine Meclis güvenlik amirliğinin geçici olarak kapıları kapatarak, girişleri durdurduğu öğrenildi. 

Yüksekdağ, grup toplantısının izlemeye gelen 120 Hakkarili'nin içeri alınmasının engellemesine değinirken "Ben bugün bu toplantı salonunda bulunamayan arkadaşlarımıza selamımı gönderirken, onların bu salona girmesini engelleyen pratiği de kınıyorum" dedi. 

 

 

 

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