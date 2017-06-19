Hakkârili küçük kızın İstanbul hayali gerçekleşti

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın G'nin, İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur için ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketini yapması haberlere konu olunca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi baba ve kızı İstanbul’a getirdi.

Bugün (19.06.2017) saat 14.30’da THY’nin tarifeli seferi ile Hakkâri’den İstanbul’a gelen Aydın G. ile 8 yaşındaki kızı Yağmur’u Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı. Aydın G., gazetecilerin soruları üzerine kızının hayalini gerçekleştirenlere teşekkür ederek, “Kızım gibi burayı görmek isteyen çocukları da inşallah davet edersiniz. Maketimi ben yaptım ve 2.5 günde tamamladım“ dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Florya'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri'nde ağırladığı Yağmur ve babası Aydın G. ile sohbet etti. Aydın G'nin eşinin ve diğer çocuklarının İstanbul'a gelemediğini söylemesi üzerine Topbaş, telefonla Aydın G'nin eşini ve 3 çocuğunu da İstanbul'a davet etti. Yağmur ile birlikte İstanbul'u gezeceklerini, Eyüp Sultan'ı, Sultanahmet'i ziyaret edeceklerini belirten Topbaş, ailenin diğer üyelerinin de hemen yarın İstanbul'a gelmeleri için davetini tekrarladı. Yağmur ailesiyle birlikte İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın davetlisi olarak Ramazan Bayramı'na kadar İstanbul'u gezecek.

Küçük Yağmur’da “Çok mutluyum. Boğaz köprüsünü görmek istiyorum “ dedi.



