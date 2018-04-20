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Hakkari'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin eş zamanlı olarak düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

20 Nisan 2018 21:11

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin eş zamanlı olarak düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari Valiliği, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"16.04.2018 günü saat: 06.00 sıralarında İlimiz Merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19.04.2018 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

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