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Hakkari'deki saldırıyla ilgili 6 tutuklama HAKKARİ (A.A)

02 Şubat 2012 23:07

-Hakkari'deki saldırıyla ilgili 6 tutuklama HAKKARİ (A.A) - 02.02.2012 - Hakkari'de geçen ay polis servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırının failleri oldukları iddiasıyla 6 kişinin yakalandığı bildirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ocak Perşembe günü kent merkezinde emniyet müdürlüğünün servis aracına saldırıda bulunulduğu, bir kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü polis memuru 27 kişinin yaralandığı anımsatıldı. Saldırının failleri oldukları iddiasıyla 6 kişinin Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Şüpheli şahısların emniyette yapılan soruşturmalarında, bombalı saldırı olayında kullanılan malzemelerin temini, bombanın türü/yapılışı ile eylemin tüm ayrıntıları ortaya konulmuş, bombalı saldırı eyleminin PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği, eylem talimatının ise Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca verildiği tespit edilmiştir.  Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 2'si emniyet müdürlüğünden, 3'ü ise savcılıktan serbest bırakılmış, bir kişi ise Van Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir.''

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