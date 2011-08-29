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Hakkari'deki saldırıya 7 tutuklama VAN (A.A)

29 Ağustos 2011 14:19

-Hakkari'deki saldırıya 7 tutuklama VAN (A.A) - 29.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen patlamaya ilişkin terör örgütü PKK üyelerine yardımda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 17 kişiden 7'si tutuklandı. Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin, terör örgütü PKK'nın bölgede gerçekleştirdiği eylemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 26 Ağustosta düzenlediği operasyonlarda, Hakkari ve köylerinde gözaltına alınan 17 kişi, işlemlerinin ardından Van Adliyesine sevk edildi.  17 Ağustos'ta 8 askerin şehit olduğu, Hakkari-Çukurca karayolundaki patlama ile ilgili terör örgütü üyelerine yardım ettikleri öne sürülen şüphelilerin de aralarında yer aldığı 17 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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