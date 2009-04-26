Hakkari'deki polis dayağı Batman'da kınandı

Batman’da bir araya gelen demokrasi platformu üyeleri Hakkari'de özel harekat polisi tarafından dipçikle dövülen 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ın maruz kaldığı saldırıyı basın açıklamasıyla kınadı.



Gülistan Caddesi üzerinde bir araya gelen demokrasi platformu üyeleri Hakkari'de özel harekat polisinin Turan'ı dövmesini kınadı. Sağlık Sendikası Batman Şube Başkanı Deniz Topkan, barış mesajlarının verildiği her dönemde mutlaka bu tür saldırılarla halkın hassasiyetleri üzerinden provokasyonlar yapıldığını belirterek, şöyle dedi:



``23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, Hakkarili çocuklara reva görülenlere tüm dünya şahit oldu. Bir yandan dünyanın dört yanından çocukları getirip çocuk bayramı kutlayacaksın, diğer yandan çocukların kafasına dipçikle vurarak komalık edeceksin. Son 5 yılda onlarca çocuk güvenlik güçlerince öldürüldü, yüzlerce çocuk tutuklanarak yaşlarından fazla ceza yedi. Dipçikli vahşet tüm insanlığın vicdanında derin yara açtı. Eşref Bitlis, Bahtiyar Aydın, 33 asker, Güçlükonak, Beytüşşebap olayları Mersin'de görülen bayrak provokasyonları hafızalarımızda canlılığını korumaktadır. Bugün yine birileri düğmeye bastı ve DTP'nin yüzlerce yöneticisi ile üye ve örgütlü yapılarda çalışan yüzlerce kişi tutuklandı. Bu uygulamalarla bizleri ileri götürmeyecekleri gibi çocuklarımızın geleceğini daha da karartmaktadır.''



Basın açıklamasından sonra Berçem Altun adlı kız çocuğu, Kürtçe-Türkçe `Barış' adlı şarkısını bir grup çocukla koro halinde seslendirdi. Basın açıklamasına katılanlar daha sonra sessizce dağıldı.

