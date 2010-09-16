-HAKKARİ'DEKİ PATLAMADA ÖLENLERİN SAYISI 9 HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari Valiliği, Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısını 9 olarak açıkladı. Hakkari Vali Vekili Davut Sinanoğlu, son belirlemeye göre ölü sayısını 10 olarak açıkladıklarını ancak bunlardan Nurullah Çiftçi ve Umut Çiftçi olarak ayrı ayrı belirtilen kişilerle ilgili karışıklık yaşandığını söyledi. Sinanoğlu, iki ismin tek kişiye ait olduğunu ifade ederek, ''Cesetlerin parçalanmış olması ve bir kişinin iki adının bulunması nedeniyle karışıklık yaşandı. Ölen kişinin Nurullah Umut Çiftçi olduğu belirlendi'' dedi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise 16 Eylül 2010'da saat 09.05 sıralarında Geçitli köyünden Hakkari'ye giden 65 EN 341 plakalı sivil vatandaşa ait minibüse yönelik terör örgütü mensuplarınca yola döşendiği değerlendirilen, kablo düzeneği uzaktan kumandalı ve cinsi tespit edilemeyen patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede yapılan incelemede patlayıcı düzeneğinin bulunduğu yerde, içinde çeşitli yaşam malzemesi ve elektronik düzenek bulunan 2 adet sırt çantası, 2 adet Rus yapımı antitank mayın ve havan mühimmatının içine patlatma düzeneği ile tuzaklanmış C4 plastik patlayıcı madde bulunduğu, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.