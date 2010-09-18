Hakkari'deki patlama yaralanan Küçük Zeynep'in durumu ciddi

T24 - Hakkari'deki mayın tuzağında tüm deliller PKK'yı işaret ediyor. BDP 'derin devlet' iddiasıyla geriyor. Patlamada ağır yaralanan Zeynep bebek ise hastanede acılar içinde kıvranıyor.

Hakkari’deki mayınlı saldırıda kurtulan 4 kişiden biri de 15 aylık minik Zeynep’ti. Annesi Şirin’i kaybettiği saldırıda 3 yaşındaki ablası Sudenaz ile birlikte ağır yaralanan Zeynep bebek dün Hakkari Devlet Hastenesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi. Malatya’daki hastanede ilk günün ardından hayati tehlikeyi atlatan minik Zeynep’in patlamanın şiddeti ile paramparça olan sol ayağının 2 parmağını ve cildinin bir bölümünü kaybetme ihtimali olduğu açıklandı.





İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karakaplan, “Acil servisteki değerlendirme neticesinde hastanın her iki bacağında ve sol ayağında kırıkları olduğu görüldü. Yine patlamanın etkisi ile her iki ayağında yumuşak doku ve cildi içeren parçalanmaları mevcuttu. Hasta şu anda yoğun bakımda tedavi altında. Hayati tehlikesi hemen hemen geçmiş durumda. Sol ayağındaki parçalanma fazla olduğu için ayağının büyük bir kısmı kurtulacak ama bir iki parmağını veya cildinin bir iki kısmını kaybedebilir. Tabi bu da yüzde 50 ihtimal” dedi.

Zeynep’in amcası Yalçın Kurt, “Annesini kaybetti. Babası da Hakkari merkezde esnaf olarak çalışıyor. Annesi 23 yaşındaydı. Daha 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm hepimizin sonu, kaçınılmaz bir sonuç ama Allah göstermesin. Bu şekilde bir ölümü sanıyorum kimse hak etmiyor. Bir şekilde bu olayların artık bitmesi gerekiyor. Bu barış ortamının sağlanması gerekiyor. Yoksa çok daha kötü sonuçlarla çok daha kötü olaylarla karşılaşabilecek bir durumdayız” dedi.

Nusaybin’de protesto



Mayın patlaması, önceki akşam Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 500 kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş sırasında PKK flamaları ve Öcalan’ın posterlerini açan göstericilere polis müdahale etti. Kalabalık da polise taş atarak karşılık verdi. Şirin Bulvarı’nda ateşler yakan kalabalık, sloganlar atarak tekrar yürüyüşe geçti. Polis ile göstericiler arasındaki kovalamaca gece geç saatlere kadar sürdü.





