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Ekonomi

Hakkari'deki kiralar el yakıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı, kentteki iş yeri kiralarının çok yüksek olduğunu, bunun da bina sayısı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi

26 Ocak 2018 16:25

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı, kentteki iş yeri kiralarının çok yüksek olduğunu, bunun da bina sayısı yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.
Hakkari\'nin en önemli merkezleri olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde bulunan iş yeri kiraları büyük kentlerle yarışıyor. 76 bin nüfuslu kentte iş yeri kiraları 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Kaloriferli ev kiralarının ise 700 ile 1000 lira arasında olduğu kaydedildi. Ev ve iş yeri kira olan vatandaşlar bu durumun kendilerine büyük sıkıntı yaşattığını, ücretlerin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde iş yeri sahiplerinin kepenk kapatmak zorunda kalacağını söyledi.
Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı ise kira ücretlerindeki yüksekliğin bina yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:
\"İşletme sahibi yer bulabilmek ve kendi projesinin uygulanabileceği bir mekânı bulabilmek için feragat edip, yüksek fiyatlarla kiralık yerleri tercih ediyor. Burada bir mülk eksikliği var. Bütün bunlar bir araya gelince kira artışları görmek mümkün oluyor. Hakkari, İstanbul ile karşılaştırıldığında kiralar çok yüksek. İlimiz genelinde ilçeler dahil mekân eksikliğinden kaynaklı bir artışla karşı karşıya kalabiliyorlar. Son zamanlarda özellikle zincir marketlerin gelmesi ile birlikte kiralar yükseldi. Yasal olarak kira artışları TEFE-TÜFE artışlarına endekslenmelidir. Ancak Hakkari\'de bu uygulanmıyor. Bunun önüne geçilmesi için de bir denetim mekanizması yok.\"

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